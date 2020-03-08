Следствие отклонило показания свидетеля о пуске ракеты в MH17 из зоны ВСУ

Пока не известно, видел ли кто-то из свидетелей непосредственный запуск ракеты.

На слушаниях по делу крушения рейса MH17 на востоке Украины раскрыли свидетельские показания. Восемь свидетелей видели дымку в небе от, предположительно, пуск ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Хелейн Керстенс-Фокенс.

Отмечается, что не сообщается об очевидцах, которые бы видели непосредственный запуск ракеты (выстрел из установки "Бук").

Восемь свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в воздухе, видели или слышали, эти показания связаны со следом дыма в небе. На вопрос о том, откуда был след, часть свидетелей заявила, что со стороны Снежного, некоторые говорят, что со стороны Первомайского. Хелейн Керстенс-Фокенс, судья

В прокуратуре Нидерландов не пояснили, видели ли свидетели сам пуск. Пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк заявила, что суд моет прояснить этот вопрос в ближайшие дни. Она сообщила, что 12 свидетелей рассказали о "странном звуке" и взрыве, 11 указали на взрыв и дым в небе. Также есть очевидцы, видевшие транспортировку "Бука" в тот день. При этом следствие отклонило показание двух свидетелей, предоставленных российской стороной. Двое беженцев рассказывали, что ракету пустили с территории, подконтрольной ВСУ.

В Нидерландах идут слушания по делу о крушении Boieng на Донбассе. Суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, в том числе данные прокуратуры.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование следственной группы, под руководством генпрокуратуры Нидерландов, утверждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого. По данным генпрокуратуры, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне и выстрел также был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не сепаратистами.

Ранее сегодня глава МИД РФ Серегй Лавров заявил, что США утаивает "колоссальной важности факты" по делу MH17

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