Лавров считает, что США утаивает "колоссальной важности факты" по делу MH17

Глава российского МИДа рассказал о спутниковых снимках, которые не предоставляет американская сторона.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США утаивает важные факты в деле о катастрофе MH17 в Донбассе, отказываясь предоставлять спутниковые снимки июля 2014 года. Об этом глава ведомства заявил на форуме "Примаковские чтения".

На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование следственной группы, под руководством генпрокуратуры Нидерландов, утвержждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого. По данным генпрокуратуры, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне и выстрел также был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не сепаратистами.

Ранее мы сообщали, что Лавров призвал Белый дом провести работу над ошибками перед встречей Байдена и Путина

Видео: Youtube/ИМЭМО РАН