Лавров призвал Белый дом провести работу над ошибками перед встречей Байдена и Путина

Глава МИД отметил, что от встречи президентов будет мало толка, если американская сторона будет следовать своей же пропаганде.

Не стоит ждать многого от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если Вашингтон накануне не проведет "работу над ошибками". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Я надеюсь, что при подготовке саммита все-таки те, кто сейчас в администрации Байдена занимается Россией, оценят действия, интересы, позицию России, наши красные линии и сделают, если хотите, работу над ошибками прошлых лет и откажутся от ведения диалога исключительно с позиции претензии на гегемонию в мировых делах Сергей Лавров, глава МИД РФ

Однако глава ведомства отметил, что диалог в лбом случае лучше его отсутствия. Откровенно обмена мнениями о ситуации важно. Лавров заметил, что американские власти следуют за собственной пропагандой, которая, по его мнению, "оглушает" их.

Встреча президентов пройдет 16 июня в Женеве. Глава МИДа отметил, что прорывов от этого саммита ждать не стоит. По его словам, у Кремля нет завышенных ожиданий, но объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне есть. При этом Россия заинтересована в положительных результатах встречи.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным

Видео: Youtube/ИМЭМО РАН