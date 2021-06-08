В Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным

Выступая на брифинге, она напомнила, что американский лидер готовится к зарубежному турне.

В Белом доме рассказали о подготовке президента США Джо Байдена к встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

По словам Псаки, Байден вовлечен в работу со своей командой. Он уверен, что несколько десятилетий опыта позволят ему провести продуктивные переговоры. Псаки напомнила, что американский лидер готовился пятьдесят лет, был на мировой сцене и знает каждого лидера в лицо. Они давно знакомы с Владимиром Путиным и другими лидерами, которые примут участие в саммите НАТО и G7.

Напомним, что встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня. Лидеры встретятся в Женеве. В Белом доме считают, что Байден едет в европейское турне "с позиции силы".

Ранее мы сообщили, что запуск "Северного потока – 2" состоится.

Видео: Youtube/Yahoo Finance