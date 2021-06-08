Блинкен считает, что запуск "Северного потока – 2" состоится

Теперь Белый дом концентрирует внимание на том, как поддержать Украину и другие государства.

Администрация США признает, что достройка "Северного потока – 2" вполне реальна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что физическое завершение трубопровода – это фактически решенное дело. Администрация США не готова "отравлять колодец" и портить отношения с Германией. Вашингтон намерен избежать ситуации, при которой "устранит какие-либо стимулы для Германии". В этой связи страны "очень тесно работают" по Северному потоку – 2". Белый дом вынужден настаивать, чтобы Германия сделала "подлинные шаги". Политики ждут "конкретные действия". Это позволит гарантировать поддержку Украины.

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Видео: Youtube/U.S. Department of State