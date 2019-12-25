Родственники жертв крушения самолета в Донбассе пристыдили Россию

Люди пришли к посольству России в Гааге.

Перед посольством России в Гааге выставили 298 стульев. Именно столько пассажиров было на борту рейса MH17, передает RTVI.

Председатель фонда родственников погибших Пит Плуг потерял в катастрофе племянника и брата, он и другие члены фонда требуют, чтобы Россия признала вину в крушении.

В понедельник, 9 марта, состоится суд по делу о крушении малайзийского "Боинга". Суд рассмотрит дело по национальному законодательству, потому что большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

В начале февраля заочно были предъявлены обвинения россиянам генерал-майору Сергею Дубинскому, полковнику Олегу Пулатову, полковнику Игорю Стрелкову (Гиркину) и украинцу Леониду Харченко. Еще в июне 2019 года их назвала подозреваемыми Объединенная следственная группа (JIT).

Ранее мы писали, что в России сверхбогачей становится все больше.