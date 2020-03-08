Bonanza Media: Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Представители платформы для независимых журналистов обнародовали протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы.

Согласно протоколу встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием крушения пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом, ее представители планировали нарушить суверенитет России. Одним из планов группы был опрос свидетелей трагедии на территории РФ без оповещения властей страны.

Об этом рассказали представители платформы для независимых журналистов Bonanza Media. Данный вопрос якобы поднимали представители Нидерландов, а представители от Украины и Бельгии не увидели в этом сложностей и проблем.

Пассажирский лайнер "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в 2014 году в Донецкой области Украины. Погибли все пассажиры и экипаж самолета, 298 человек. Малазийское воздушное средство находилось на территории Украины, когда было сбито ракетой. Трагедия произошла в июле 2014 года. Большую часть составляли граждане Нидерландов. По версии ответственных лиц, удар был нанесен российской стороной.

Правоохранительные органы расследуют авиакатастрофу совместно со следственной группой JIT.

Судебное заседание по делу состоится в Гааге 9 марта. В судебном деле четыре фигуранта – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Накануне им предъявили обвинение в прокуратуре Нидерландов, а в МИД ФРГ поприветствовали начало процесса.

Видео: Sky News / YouTube