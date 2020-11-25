Прокуратура потребовала длительного заключения для обвиняемых в крушении "Боинга" MH17

Обвинение считает, что фигуранты дела должны получить пожизненные сроки.

Длительное тюремное заключение для лиц, обвиняемых в крушении малазийского "Боинга" MH17, станет подходящим для них наказанием. Так считает прокурор Тейс Бергер, чьи слова передает ТАСС.

По словам обвинителя, вменяемые фигурантам дела обвинения являются одними из самых серьезных по уголовному праву Нидерландов. Бергер считает, что виновные должны получить максимальное наказание – пожизненный сроки.

Очевидно, что только длительное тюремное заключение в данном случае является подходящим наказанием. Тейс Бергер, прокурор

Прокуратура считает причастных к крушению "Боинга" четверых человек. Речь идет об экс-главе ополченцев ДНР Игоре Гиркине (Стрелкове) и его подчиненных – Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Группа следователей утверждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне, а выстрел также был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не ополченцами Донбасса.

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