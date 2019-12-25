Голландский суд отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17

Ходатайство о проведении расследования альтернативной версии озвучивали в июне.

Суд в Гааге отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17. Соответствующее ходатайство подавала защита обвиняемого Олега Пулатова. Суд его отклонил. О решении судебной комиссии сообщил её председатель Хендрик Стейнхейс.

Он подчеркнул, что если прокуратура не сможет доказать основную версию крушения боинга, тогда обвиняемого автоматически оправдают.

Ходатайство о проведении расследования альтернативной версии озвучивали в июне.

Ранее в МИД прокомментировали блокировку фильма о крушении MH17 в Youtube.

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