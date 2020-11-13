В МИД прокомментировали блокировку фильма о крушении MH17 в Youtube

Мария Захарова призвала сервис отказаться от политически мотивированной модерации контента.

В МИД России прокомментировали блокировку фильма о крушении MH17 в Youtube. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова во время брифинга с журналистами сообщила, что Москва призывает администрацию видеохостинга отказаться от политически мотивированной модерации контента. Ранее сервис ограничил доступ к фильму о трагедии, которая произошла с малайзийским пассажирским лайнером Boeing на Донбассе в 2014 году. В фильме украинский журналист Андрей Лактионов расследует версию о возможной причастности ВВС Украины к трагедии.

Такими действиями хостинг нарушает право своей аудитории искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования об авиакатастрофе на востоке Украины. Это произошло за два дня до начала слушаний по расследованию дела в Нидерландах. Модераторы сочли работу нарушающей принципы платформы. накануне стало известно о том, что сервис вернул доступ к фильму.

Захарова: страны ОДКБ выступили за усиление потенциала организации в борьбе с пандемией.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России