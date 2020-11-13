МИД обвинил США в проявлении двойных стандартов к Сирии

Мария Захарова рассказала о том, что Вашингтон призывал бойкотировать конференцию в Дамаске.

МИД России обвинил США в проявлении двойных стандартов к Сирии. Об этом журналистам во время брифинга сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила, что Вашингтон и его союзники призывали бойкотировать международную конференцию по вопросам беженцев в Дамаске.

США в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в отношении Сирии, ведь необходимость возвращения в Сирию беженцев прямо прописана в резолюции 2254 СБ ООН Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница напомнила, что возвращение беженцев на территорию Сирии прописано в качестве необходимости в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Этот документ является основой международных усилий по содействию в урегулировании кризиса в стране.

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Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России