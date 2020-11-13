МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США

Мария Захарова рассказала, что дипломаты удовлетворены решением США.

Российский МИД прокомментировал освобождение россиянки Богданы Осиповой из американской тюрьмы 10 ноября. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница отметила, что дипломаты удовлетворены решением США. Они также рассчитывают на то, что с гражданки РФ будут сняты все обвинения.

Она вышла под залог, ожидает окончания судебного разбирательства по пересмотру приговора в связи с вымогательством. Мы рассчитываем, что по итогам судебного решения с россиянки будут сняты все обвинения и ей дадут возможность воссоединиться с семьей Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД России заметили, что прикладывают все дипломатические усилия для того, чтобы Осипова вернулась домой. Аналогичные действия совершаются и в отношении других приговоренных в США россиян.

МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России