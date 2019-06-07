Россиянку Осипову освободили из американской тюрьмы

Женщина обязана явиться в суд на оглашение нового приговора 8 января.

Богдану Осипову освободили из американской тюрьмы. Ранее она была осуждена за похищение собственного ребенка. В российском посольстве пообещали добиваться возвращения россиянки домой.

Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут заявление дипломатической миссии РФ в США

Согласно судебным документам, Богдана Осипова вышла из-под стражи под залог в размере 25 тысяч долларов. Ее обязали вернуться на оглашение повторного приговора по делу 8 января. Ранее апелляционный суд постановил освободить фигурантку расследования до назначения нового приговора. Судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен выполнил предписание.

После этого прокуроры заявили о том, что россиянка указала ложные сведения в документах об освобождении под надзор. Специалисты сочли, что гражданка не может, как заявила, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, так как семья уехала в Россию. Однако судья заметил, что не может приостановить процесс освобождения Осиповой без поручения вышестоящей инстанции.

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