Байден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой "Боже, храни королеву"

Глава Сша попал в очередной конфуз.

Американский президент Джо Байден завершил в пятницу 16 июня свое публичное выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами "Боже, храни королеву". Данная фраза является названием для британского гимна ("Боже, храни короля", когда на троне находится монарх мужского пола). Один из корреспондентов на мероприятии написал о том, что услышал такую реплику политика во время его речи про оружие. Однако СМИ не понимают, почему лидер Белого дома сказал то, что сказал. Журналист добавил, что дать ответ на этот вопрос не может никто из пула прессы.

Боже, храни королеву, парень.... Джо Байден, президент США

Позже, комментируя по просьбе журналистов слова главы государства, первый заместитель официального представителя Белого дома Оливия Далтон рассказала, что глава США не смог пообщаться с аудиторией из-за погоды и говорил фразу на самом деле кому-то в толпе.

Байден назвал чепухой заявления республиканцев о его причастности к коррупции.

Фото и видео: YouTube / FOX 61