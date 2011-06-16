Байден назвал чепухой заявления республиканцев о его причастности к коррупции

Глава США оценил работу Минюста США.

Американский президент Джо Байден назвал в четверг чепухой заявления Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции в стране. Об этом глава государства упомянул в ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком в Вашингтоне. Журналисты попросили политика прокомментировать сведения о том, что он якобы мог получить взятку. Лидер Белого дома уточнил, что никогда не пытался влиять на принимаемые Минюстом США решения.

Где деньги? Я шучу. Это чепуха. Я честен...Как вы видите, я никогда, ни одного раза не говорил министерству юстиции, что ему следует делать или не делать, предъявлять обвинения или не предъявлять.. Джо Байден, президент США

Джо Байдена корреспонденты также спросили, почему американские граждане должны верить в беспристрастность Министерства юстиции США. В СМИ заострили внимание на том, что предыдущий президент-республиканец Дональд Трамп, которому ранее были предъявлены государственные обвинения в ряде преступлений, говорит о том, что Минюст действует предвзято и руководствуется политическими соображениями.

Байден допустил назначение министра обороны Британии новым генсеком НАТО.

Фото и видео: Белый дом