Байден допустил назначение министра обороны Британии новым генсеком НАТО

Американский президент Джо Байден допускает возможность назначения действующего министра по обороне Великобритании Бена Уоллеса на освобождающийся вскоре пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО). Соответствующее заявление политик сделал в ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком в Вашингтоне. Таким образом глава государства ответил на вопрос корреспондентов о перспективах назначения иностранного чиновника на должность в военном блоке.
Может быть. Увидим. Нам надо добиться консенсуса в НАТО, чтобы это произошло...У них есть кандидатура. И это очень квалифицированное лицо.
Джо Байден, президент США
В администрации США подчеркнули, что на текущий момент согласование кандидатуры следующего генсека НАТО не завершено, а дискуссии между странами-участницами такого рода будут продолжаться. ОН добавил, что вопрос решают не только Вашингтон и Лондон, а все участники блока. Мандат нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга действует до 30 сентября.
Байден заявил, что Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления Украины.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все