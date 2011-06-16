Байден допустил назначение министра обороны Британии новым генсеком НАТО

Лидер Белого дома заметил, что стороны еще не пришли к решению.

Американский президент Джо Байден допускает возможность назначения действующего министра по обороне Великобритании Бена Уоллеса на освобождающийся вскоре пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО). Соответствующее заявление политик сделал в ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком в Вашингтоне. Таким образом глава государства ответил на вопрос корреспондентов о перспективах назначения иностранного чиновника на должность в военном блоке.

Может быть. Увидим. Нам надо добиться консенсуса в НАТО, чтобы это произошло...У них есть кандидатура. И это очень квалифицированное лицо. Джо Байден, президент США

В администрации США подчеркнули, что на текущий момент согласование кандидатуры следующего генсека НАТО не завершено, а дискуссии между странами-участницами такого рода будут продолжаться. ОН добавил, что вопрос решают не только Вашингтон и Лондон, а все участники блока. Мандат нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга действует до 30 сентября.

Байден заявил, что Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления Украины.

Фото и видео: Белый дом