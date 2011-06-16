Байден заявил, что Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления Украины

Глава США оценил оказание военной помощи для ВСУ.

Западные страны сделали все возможное для подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины, поэтому Вашингтон настроен оптимистично в вопросе успешности этого мероприятия. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конфренции с британским премьер-министром Риши Сунаком сделал американский президент Джо Байден в Белом доме. Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о продолжении оказания военной помощи киевскому режиму.

Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать <...> Джо Байден, президент США

Американский лидер подчеркнул, что власти США и их международные союзники намерены оказать Киеву содействия в обеспечении "безопасности на долгосрочной основе". Он добавил, что Киеву предоставляется поддержка на поле боя, в которой страна сейчас нуждается, а также долгосрочная помощь в плане подготовки ВСУ. Вашингтон намерен финансировать Украину, несмотря на обратные заявления местного спикера из Палаты Представителей Кевина Маккарти (Республиканская партия, представляет штат Калифорния).

Байден и Столтенберг 12 июня обсудят поддержку Киева и саммит НАТО в Литве.

Фото и видео: Белый дом