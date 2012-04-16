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Байден и Столтенберг 12 июня обсудят поддержку Киева и саммит НАТО в Литве

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Карин Жан-Пьер рассказала о темах, которые обсудят политики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и американский президент Джо Байден обсудят в Вашингтоне на следующей неделе поддержку Украины и подготовку стран к предстоящему в июле саммиту Североатлантического альянса, который пройдет летом в Вильнюсе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что иностранный гость будет принят в стране 12 июня, в понедельник.

... Проведут обзор подготовки к саммиту, включая работу, направленную на укрепление потенциала альянса по сдерживанию и обороне.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Политики обсудят  вопрос увеличения блоком коллективных расходов. Государства-члены НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в два процента от национальных ВВП целевым для всех стран альянса.

В Белом доме сообщили, что США не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Fox Business
 

Теги: белый дом, военная помощь, всу, джо байден, йенс столтенберг, карин жан-пьер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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