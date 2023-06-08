В Белом доме сообщили, что США не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО

Карин Жан-Пьер оценила темы, которые могут затронуть генсек НАТО, премьер Британии и лидер США.

Принятие любой страны, включая Украину, в НАТО - это определенный процесс, поэтому власти США не планируют пытаться ускорить его. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Корреспонденты хотели узнать у чиновницы о том, будет ли глава Белого дома пытаться заставить международных коллег принять Киев в состав Североатлантического альянса как можно раньше. Этот вопрос связан с грядущей встречей Джо Байдена с британским премьер-министром Риши Сунаком 8 июня и приезда генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, запланированного на 12 число.

Ответ, который мы ранее давали на этот вопрос, не поменялся. Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Fox Business