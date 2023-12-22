В Петербурге состоялась конференция "Партнерский девелопмент: город, банк, застройщик"

Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский.

В Петербурге прошла конференция "Партнерский девелопмент: город, банк, застройщик". Организаторами мероприятия выступили "ДОМ.РФ" и СРО А "Объединение строителей СПб", сообщил портал "Строительный Петербург".

Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский, управляющий директор Северо-Западного регионального центра АО "Банк ДОМ.РФ" Владислав Полежаев, представители саморегулируемых организаций и руководители строительных и девелоперских компаний.

Участники конференции обсудили новые способы взаимодействия застройщиков, власти и банков, механизмы единого института развития в жилищной сфере Петербурга. В рамках тематической сессии "Переход на ТИМ для застройщиков" выступил начальник Управления сопровождения и контроля строительных проектов Комитета по строительству Андрей Павлов.

Фото: портал "Строительный Петербург"