В Петербурге пройдёт конференция ДОМ.PФ "Партнёрский девелопмент: город, банк, застройщик"

Конференция состоится 24 апреля.

В Петербурге 24 апреля пройдёт конференция ДОМ.PФ "Партнёрский девелопмент: город, банк, застройщик", в рамках которой пройдёт обсуждение ТИМ.

Программа:

10:00 - 12:00 Пленарная сессия: перспективы развития жилищного строительства в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области

13:00 – 15:00 Сессия "Переход на ТИМ для застройщиков"

Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь на странице центра компетенций (раздел Обратная связь). (https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/tim)

Темы обсуждений можно посмотреть на портале "Строительный Петербург".

Ранее в Петербурге открылась 30-я Международная выставка "ИнтерСтройЭкспо 2024".

Фото: ДОМ.РФ