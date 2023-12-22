В Петербурге открылась 30-я Международная выставка "ИнтерСтройЭкспо 2024"

В юбилейном мероприятии приняли участие более 100 профильных компаний.

В Петербурге открылась 30-я Международная выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования "ИнтерСтройЭкспо 2024". Подробности сообщил портал "Строительный Петербург".

В юбилейном мероприятии приняли участие более 100 профильных компаний, которые представляют широкий ассортимент строительных материалов и оборудования. Это лифты, оборудование и материалы для водоснабжения, вентиляции, отопления, благоустройства, пожарной защиты и реставрации.

Выставка знаковая, многие строительные компании сюда приходят и узнают о новых технологиях, новых строительных материалах, которые применяются. <…> Все желающие могут её посетить в течение трёх дней, вход бесплатный. Всех приглашаю. Валерий Усков, заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга

Интересом гостей, среди прочих, пользовался стенд с "умным лифтом" российского производства – актуальный пример импортозамещения в строительстве.

В рамках выставки также прошли Конгресс по строительству IBC и Стратегическая сессия по вопросу развития территорий. Участники сессии рассмотрели успешный опыт Санкт-Петербурга по строительству социальных объектов. В этом году в Северной столице запланированы к вводу 99 объектов социальной инфраструктуры.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"