Губернатор рассказал, как Петербург решает проблему дефицита соцобъектов

Глава города напомнил, что была выстроена новая политика и созданы новые правила для застройщиков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала "78", как город на сегодняшний день сокращает дефицит социальных объектов (детских садов, школ, поликлиник). Как отметил портал "Строительный Петербург", город работает над этой проблемой с конца 2018 года.

Напомню, у нас был дефицит 309 объектов социальной инфраструктуры, 110 объектов-долгостроев и 1 млн квадратных метров обманутых дольщиков. Это серьезная была проблема, и нужно было её каким-то образом решать. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города напомнил, что была выстроена новая политика и созданы новые правила для застройщиков. Строители должны теперь помимо жилой площади построить детский сад, школу, поликлинику и передать это городу на безвозмездной основе. Сейчас дома не могут ввести в эксплуатацию, если нет социальной инфраструктуры. Не все застройщики были рады такому решению, но пришлось смириться.

По данным губернатора, в этом году в Петербурге с учетом капремонта вводится рекордное количество школ и детских садов – 24 и 41 соответственно.

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Фото: Piter.tv