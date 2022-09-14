Госстройнадзор проводит итоговую проверку в детском саду на Пулковском шоссе

На объекте завершились строительные работы.

Инспектор Госстройнадзора Петербурга приступил к итоговой проверке нового детского сада на Пулковском шоссе, д.103, лит. Р, уч.72. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На объекте завершились строительные работы. В детский сад смогут пойти 220 малышей, их разделят на 12 групп по возрастам. В учреждении созданы все условия для развития детей и их комфортного пребывания там. Каждый ребенок сможет найти занятие по душе – здесь есть музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн.

По результатам 2023 года в разных районах Петербурга за счет бюджета и за счет внебюджетных средств будет построено 37 детских садов на 5570 мест.

Недавно на Невской губе открылся детский сад с соляной пещерой и искусственным солнцем.

Фото: Госстройнадзор Петербурга