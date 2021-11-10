В ближайшем будущем в новом жилом квартале на намывных территориях появится школа на 550 мест.

В ЖК "Гавань Капитанов" на Невской губе открылся детский сад с соляной пещерой и искусственным солнцем. Дошкольное учреждение на 140 мест возводилось в рамках работы с инвесторами, сообщил портал "Строительный Петербург".

В детском саду предусмотрен бассейн для обучения плаванию, спортивный и музыкальные залы. Есть кабинеты для занятий с логопедом, процедурная и медкабинет. Также, учтены потребности маломобильных групп: здесь организована безбарьерная среда, установлены лифты. Садик №37 " оснащен по самым современным стандартам дошкольного образования, а также имеет огороженную территорию с мягким покрытием.

В ближайшем будущем в новом жилом квартале на намывных территориях появится школа на 550 мест, соглашение на строительство которой было подписано в конце сентября 2023 года.

Также в Парголово ввели в эксплуатацию детский сад и две поликлиники.

Фото: портал "Строительный Петербург"