В ЖК "Гавань Капитанов" на Невской губе открылся детский сад с соляной пещерой и искусственным солнцем. Дошкольное учреждение на 140 мест возводилось в рамках работы с инвесторами, сообщил портал "Строительный Петербург".
В детском саду предусмотрен бассейн для обучения плаванию, спортивный и музыкальные залы. Есть кабинеты для занятий с логопедом, процедурная и медкабинет. Также, учтены потребности маломобильных групп: здесь организована безбарьерная среда, установлены лифты. Садик №37 " оснащен по самым современным стандартам дошкольного образования, а также имеет огороженную территорию с мягким покрытием.
В ближайшем будущем в новом жилом квартале на намывных территориях появится школа на 550 мест, соглашение на строительство которой было подписано в конце сентября 2023 года.
Также в Парголово ввели в эксплуатацию детский сад и две поликлиники.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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