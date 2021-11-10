В Парголово ввели в эксплуатацию детский сад и две поликлиники

Детская поликлиника рассчитана на 384 посещений в смену, взрослая – на 960 посещений в смену.

В ЖК "Северная долина" завершено строительство детского сада и двух поликлиник. Застройщик получил разрешение на ввод социальных учреждений, рассказал портал "Строительный Петербург".

Детский садик на 280 мест находится в Парголово на улице Шишкина, дом 309, корпус 2, строение 1. В настоящий момент объект проходит итоговую проверку.

В трехэтажном здании разместят 12 возрастных групп: 4 групп для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 8 групп для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Для каждой предусмотрена отдельная группа, включающая игровую и буфетную зоны, спальню, раздевалку и гигиенические комнаты.

Медучреждения находятся в квартале, ограниченном улицами Михаила Дудина, Федора Абрамова и Меркурьева.

Поликлиника для детей рассчитана на 384 посещений в смену. В учреждении предусмотрено несколько отделений: педиатрическое, травматологическое, хирургическое, консультативно-диагностическое, лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, а также информационно-аналитическое. Также в поликлинике расположатся отделение скорой медицинской помощи, помещения дневного стационара, конференц-зал на 100 мест и бассейн.





Поликлиника для взрослых рассчитана на 960 посещений в смену. В здании запроектированы отделение забора биоматериалов, комплекс помещений водолечения с лечебно-плавательным бассейном, отделение скорой помощи и травматологический пункт, инфекционный кабинет, хирургическое и терапевтическое отделения, женская консультация, дневной стационар, а также отделения физиотерапии, медицинской профилактики, лучевой и функциональной диагностики и конференц-зал на 100 мест.

Ранее в ЖК "Галатика" ввели детский сад на 120 мест. Трехэтажное здание рассчитано на пять групп и 120 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Фото: портал "Строительный Петербург"