Рассказываем, что такое ТИМ (BIM) в строительстве

К 1 июля 2024 года все застройщики России должны перейти на технологии информационного моделирования (ТИМ).

Санкт-Петербург находится в лидерах рейтинга технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве. Как ранее сообщил вице-губернатор Станислав Казарин, Северная столица занимает второе место по количеству объектов, построенных с помощью этой технологии. К 1 июля 2024 года все застройщики России должны перейти на технологии информационного моделирования (ТИМ), согласно Постановлению Правительства РФ от 20.12.2022 №2357. Портал "Строительный Петербург" рассказал, что такое ТИМ/BIM и как Петербург готовился к внедрению этой технологии.

Что такое BIM

BIM (англ. Building Information Model или Modeling) – это информационная модель зданий и объектов инфраструктуры. В процессе проектирования происходит проработка всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации и документации о здании на базе информационной модели. В цифровой модели, спроектированной с применением технологий информационного моделирования, содержится информация о геометрии конструкций, включая сметы и документацию, для последующих этапов, таких, например, как возведение и эксплуатация.

Что такое ТИМ

ТИМ — это российский вариант термина BIM. Аббревиатура расшифровывается как технологии информационного моделирования. Именно ТИМ используется в формулировках Градостроительного кодекса РФ. Информационная модель позволяет избежать ошибок, допущенных на стадии проектирования из-за несогласованности в работе смежных специалистов, повышает общее качество проектной документации и сокращает сроки строительства.

Если с января 2022 года обязательное применение ТИМ распространялось на объекты госзаказа, то с 1 июля 2024 года оно будет действовать на все строения, возводящиеся в рамках закона об участии в долевом строительстве (214-ФЗ).

О том, как в Петербурге обстоят дела с подготовкой к введению ТИМ, более подробно можно изучить на портале "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург