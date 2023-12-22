В Петербурге застройщики готовятся к переходу на ТИМ

С 1 июля 2024 года необходимо применять ТИМ и в обязательном порядке вести информационную модель объектов капстроительства.

В Комстрое прошла рабочая встреча с застройщиками и представителями саморегулируемых организаций в сфере строительства по вопросу их готовности к применению технологий информационного моделирования (ТИМ) и к обязательному ведению информационной модели объектов капитального строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Советник председателя Комитета по строительству Елена Чеготова рассказала собравшимся о нормативно правовом регулировании ТИМ и разъяснила разницу между понятиями "информационное моделирование и электронный документооборот". Приглашенные эксперты выступили с докладами о реализации проектов с применением ТИМ, о проблемах программного обеспечения ТИМ и о реализации пилотного проекта в Петербурге. Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев рассказал коллегам о готовности службы к этому процессу.

Согласно постановлению Правительства РФ № 331, с 1 июля 2024 года, всем застройщикам, осуществляющим строительство в соответствии с 214-ФЗ, необходимо применять ТИМ и в обязательном порядке вести информационную модель объектов капстроительства.

Фото: портал "Строительный Петербург"