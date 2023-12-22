Депутат Хамзаев объяснил запрет продажи спиртного в майские

По его словам, это "не попытка украсть праздники".

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил запрет продажи спиртного в майские праздники. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Хамзаева, предложенная инициатива направлена на минимизацию негативных последствий. Он подчеркнул, что обсуждал этот законопроект с жителями и чиновниками Чувашии, где находился с рабочим визитом, и те поддержали идею запрета продажи алкоголя в майские праздники.

Также депутат отметил, что это "не попытка украсть праздники". Хамзаев добавил, что майские в России часто заканчиваются негативными последствиями из-за употребления алкоголя.

Ранее директор ЦИФРА рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России.

Фото: Piter.tv