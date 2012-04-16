  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:14
151
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом: договоренности по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Киева

0 0

Карин Жан-Пьер напомнила о широкой поддержке украинских властей законодателями из США.

Договоренности о повышении уровня американского государственного долга и сокращении расходной части федерального бюджета не означают отказа властей страны от возможных дополнительных ассигнований на оказание помощи киевскому режиму. В том числе речь идет  и о военной поддержке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

Бюджетная договоренность не исключает дополнительного экстренного финансирования, будь то для Украины или в связи с разгулом стихии. Президент  полностью в этом уверен.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер сослалась на те заявления, с которыми лидер США выступил на прошлой неделе после достижения исполнительной и законодательной ветвями власти США соглашений о предотвращении дефолта. Она напомнила прессе о том, что политик говорил о том, что чиновники смогут выделить денежные средства Украине в том случае, если потребуется дополнительное финансирование. По мнению Джо Байдена, в двух палатах местного парламента имеется широкая поддержка ВСУ.

В Белом доме сообщили об обсуждении помощи в борьбе с пожарами в Канаде.

Фото и видео: YouTube /  Fox Business

Теги: белый дом, военная помощь, всу, госдолг, карин жан-пьер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии