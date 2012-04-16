Белый дом: договоренности по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Киева

Карин Жан-Пьер напомнила о широкой поддержке украинских властей законодателями из США.

Договоренности о повышении уровня американского государственного долга и сокращении расходной части федерального бюджета не означают отказа властей страны от возможных дополнительных ассигнований на оказание помощи киевскому режиму. В том числе речь идет и о военной поддержке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

Бюджетная договоренность не исключает дополнительного экстренного финансирования, будь то для Украины или в связи с разгулом стихии. Президент полностью в этом уверен. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер сослалась на те заявления, с которыми лидер США выступил на прошлой неделе после достижения исполнительной и законодательной ветвями власти США соглашений о предотвращении дефолта. Она напомнила прессе о том, что политик говорил о том, что чиновники смогут выделить денежные средства Украине в том случае, если потребуется дополнительное финансирование. По мнению Джо Байдена, в двух палатах местного парламента имеется широкая поддержка ВСУ.

В Белом доме сообщили об обсуждении помощи в борьбе с пожарами в Канаде.

Фото и видео: YouTube / Fox Business