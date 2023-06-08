В Белом доме сообщили об обсуждении помощи в борьбе с пожарами в Канаде

Карин Жан-Пьер оценила поддержку американцев соседнего государства в вопросе природных возгораний.

Советник американского президента Джо Байдена по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл проводит консультации с должностными лицами Канады относительно оказания Вашингтоном гуманитарной помощи этой стране в борьбе с лесными пожарами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила прессе, что власти находятся "на связи" с иностранными партнерами из Оттавы. США предложили Канаде любую помощь, которая может потребоваться для борьбы

Мы уже направили более 600 американских пожарных и сотрудников, а также технику, включая противопожарные самолеты для помощи Канаде в борьбе с пожарами. Мы также поддерживаем контакт с губернаторами и местными властями. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что в текущий момент ей нечего сообщить о возможном телефонном разговоре Джо Байдена с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Белый дом заявил, что США еще изучают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Fox Business