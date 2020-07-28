Суд приговорил ее к семи годам заключения за похищение ребенка и вымогательство. В течение трех лет она должна находиться под надзором и выплачивать мужу 18 тыс. долларов судебных издержек.

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову. Об этом сообщили "РИА Новости".

Осужденная попросила суд отпустить ее под домашний арест на время рассмотрения апелляции по делу из-за эпидемии коронавируса и по состоянию здоровья. В ходатайстве сказано, что Осипова имеет серьезные мотивы для побега. Это связано с тем, что у заключенной в России остались дети. Прокуратура полагает, что осужденной нет никаких оснований надеяться на отмену приговора по апелляции. Кроме того, ей не стоит ждать даже смягчения.

Напомним, что россиянка покинула США с ребенком, рожденным от Брайана Мобли в 2014 году. Тогда же она была беремена вторым общим ребенком. Американский суд предоставил мужчине безраздельное опекунство над детьми. Затем, в 2017 году Осипова вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, но её задержали.

Ранее мы сообщили, что Путин и Зеленский обменялись мнением о ситуации на Донбассе.

Видео: Youtube/FREE BOGDANA