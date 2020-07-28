Путин и Зеленский обменялись мнением о ситуации на Донбассе

Инициатором разговора выступила украинская сторона.

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись мнением о ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств положительно оценили согласование дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе. В рамках минской контактной группы обе стороны согласились о необходимости повышения эффективности переговоров. Путина озадачило заявление украинский властей, в котором они отметили необходимость пересмотра минских соглашений. Он отметил, принятое Верховной радой 15 июля постановление о проведение местных выборов в 2020 году противоречит этим соглашениям. В ходе разговора Зеленский озвучил позицию о безальтернативности минских соглашений. Путин считает, что необходимо "найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Также российский и украинский лидеры обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в мире.

Ранее мы сообщили, что российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком -2".

Видео: Youtube/Зе!Канал