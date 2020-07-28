Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком -2"

Дипломат подчеркнул, что немецкие власти единодушно отвергают возможные новые санкции против российского газопровода.

Российский посол в Германии Сергей Нечаев рассказал о ситуации с "Северным потоком -2". Об этом сообщили "РИА Новости".

Германия отвергает односторонние санкции. Речь идет о правительстве, многочисленных фирмах и экономических операторах. Нечаев уточнил, что "Северный поток -2" — это экономический и международный проект, "не только российский и германский". В него вложены большие средства. Дипломат обратил внимание на то, что правительство ФРГ и политические силы придерживаются единодушной позиции – эти санкции неприемлемы.

На прошлой неделе сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В него включены дополнительные санкции в отношении российского газопровода. Кроме того, в ФРГ сообщили об усилении давления США на европейские компании, задействованные в строительстве "Северного потока –2". Welt уточняет, что Вашингтон провел переговоры по видеосвязи с компаниями-подрядчиками. Им указали на далеко идущие последствия, если они продолжат участвовать в строительстве.

Ранее мы сообщили, что в ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса.

Видео: Youtube/ U.S. Department of State