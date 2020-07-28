Проект согласован Белым домом с республиканцами в конгрессе США.

В США предложили втрое сократить доплаты по безработице. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на готовящийся законопроект.

Доплаты планируют сократить с 600 долларов в неделю до 200 долларов в неделю. Предполагается, что пособие по безработицы не должны превышать 70% зарплаты. Однако план могут принять только после согласования с демократами в конгрессе. При этом, они уже дали понять, что считают нужным продлить доплаты в полном объеме.

На поддержку экономики в период пандемии коронавируса конгресс выделил порядка 3 триллионов долларов. До конца августа безработные будут получать федеральную надбавку в 600 долларов в неделю. Также американцы могут рассчитывать на выплаты от властей.

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Видео: Youtube/TODAY