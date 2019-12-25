Суд в США разрешил россиянке Осиповой временно не добиваться приезда детей из РФ

Постановление опубликовано в электронной базе суда.

Суд в США разрешил Богдане Осиповой временно не добиваться приезда детей из России. Таким образом инстанция частично удовлетворила ходатайство россиянки. Соответствующее постановление опубликовано в электронной базе апелляционного суда десятого округа.

Известно, что постановление принято до следующего решения суда. Россиянка может не выполнять два из шести пунктов дополнительных условий по ее освобождению. Ранее эти пункты (8 января) были установлены канзаским федеральным судом США.

Вам следует вернуть детей в США, если это в ваших силах, и в полной мере содействовать возвращению детей в США один из пунктов постановления суда

Также, согласно второму пункту, россиянка обязана предоставить судебной инстанции доказательства того, что после вынесения вердикта она на протяжении 45 дней "предпринимала добросовестные попытки", чтобы вернуть детей в Америку. Сторона обвинения даст ответ по вынесенному постановлению до 26 февраля. Новые аргументы сторона защита может предоставить в срок до 3 марта.

МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США.

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