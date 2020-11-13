МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19

Мария Захарова напомнила о рисках, которые грозят путешественникам.

МИД России призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница посоветовала гражданам страны взвешивать все риски.

В связи с предельно неблагоприятной на сегодня санитарно- эпидемической обстановкой в мире вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно взвешивать все возможные риски, не подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница со ссылкой на международных экспертов заявила, что в ближайшей перспективе не ожидается улучшения в эпидемиологической обстановке. Такая ситуация может произойти не раньше весны 2021 года. По словам Захаровой, особенно тревожная ситуация фиксируется в европейском регионе, где среднесуточная статистика по новым зараженным регулярно повышается.

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Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России