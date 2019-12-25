  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Азербайджан раскритиковал слова своего посла в России о крушении Ми-24
Сегодня, 7:58
44
lesjasap

Азербайджан раскритиковал слова своего посла в России о крушении Ми-24

0 0

В Баку призвали дипломатов не делать заявления, которые противоречат официальной позиции Азербайджана.

Азербайджан раскритиковал слова своего посла Полада Бюльбюль-оглы в России о крушении Ми-24. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал помощник президента Хикмет Гаджиев. По словам чиновника, слова дипломата считают в Баку неуместными. Он призвал глав зарубежных дипломатических представительств воздерживаться от самовольных заявлений, которые противоречат официальной позиции государства.

Напомним, что 12 ноября Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24 словами "на войне как на войне". В ответ на этом российский МИД заметил, что дипломатам не стоит допускать двусмысленных заявлений. Москва также ожидает, что Баку как можно скорее проведет расследование по произошедшей трагедии и накажет ответственных за нее. 

Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию.

Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, крушение, ми-24, полад бюльбюль оглы, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии