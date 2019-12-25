Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию

Дипломат добавил, что многие азербайджанцы смогут вернуться в свои дома.

Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Нагорного Карабаха культурную автономию. Об этом Полад Бюльбюль оглы сообщил в рамках онлайн-брифинга с журналистами. дипломат добавил, что все граждане Азербайджана, вынужденные покинуть собственные дома в регионе будут постепенно возвращаться.

Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет. Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает Полад Бюльбюль оглы, азербайджанский дипломат

Посол отметил, что в Баку 30 лет ждали решения нагорнокарабахского вопроса. Он уточнил, что около миллиона жителей были изгнаны со своей исконной территории. Для их возвращения властям Азербайджана придется создавать инфраструктуру.

Лавров убежден, что соглашение по Карабаху будет сохранено.

Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"