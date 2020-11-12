Лавров убежден, что соглашение по Карабаху будет сохранено

Глава МИД России отметил, что правительство Армении понимает необходимость соблюдения условий по Карабаху.

Сергей Лавров убежден, что соглашение по Нагорному Карабаху будет сохранено. Об этом российский министр внешнеполитического ведомства сообщил в рамках пресс-конференции. Чиновник отметил, что власти Армении понимают необходимость прекращения боевых действий в регионе конфликта.

Я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что Баку, Ереван и Москва подписали трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно документу, ряд районов переходит под контроль Азербайджана. Стороны обмениваются пленными. Вдоль линии соприкосновения наблюдать за соблюдением режима прекращения огня будут российские миротворцы.

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Видео: МИД России