Глава МИД России считает, что Вашингтон занимается самопиаром.

Сергей Лавров оценил заявления США по переговорам о ДСНВ. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью журналистам. По мнению чиновника, Вашингтон делает спорные заявления, которые по сути дела являются ничем большим, чем самопиаром.

США нам стали также говорить "Да, мы готовы продлить, но помимо того, что вы нам предъявите все свои боезаряды и посадите наших инспекторов у проходных тех заводов, где эти боезаряды производятся, вам надо еще парочку из своих новых вооружений уничтожить: "Посейдон", "Буревестник". По остальным можно разговаривать. А эти просто уничтожайте Сергей Лавров, глава МИД России

По словам Лаврова, таким подходом к переговорам США пытаются набить себе цену и "показать крутизну". Белый дом не высказывает заинтересованности в реальной стратегической стабильности и обеспечении безопасности страны и своих союзников.

Сергей Лавров прокомментировал переход пяти районов Карабаха к Баку.

Видео: МИД России