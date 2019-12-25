Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Карабаху

Глава МИД России обозначил задачи российско-турецкого центра в регионе.

Сергей Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Нагорному Карабаху. Глава внешнеполитического ведомства России дал интервью российским и иностранным СМИ. По словам чиновника, совместный с Турцией центр будет функционировать в дистанционном режиме. Он будет использовать беспилотники и прочие технологии для наблюдения за территорией. В первую очередь контроль будет осуществляться за линией соприкосновения. Задачей наблюдателей станет выявлять то, какая из сторон может нарушать режим прекращения огня.

Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Нагорном Карабахе Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о меморандуме, подписанным Москвой и Анкарой. По его словам, в документе идет речь о "совместной миротворческой миссии".

Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев.

Фото: МИД России