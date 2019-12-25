Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Карабаху

Сергей Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Нагорному Карабаху. Глава внешнеполитического ведомства России дал интервью российским и иностранным СМИ. По словам чиновника, совместный с Турцией центр будет функционировать в дистанционном режиме. Он будет использовать беспилотники и прочие технологии для наблюдения за территорией. В первую очередь контроль будет осуществляться за линией соприкосновения. Задачей наблюдателей станет выявлять то, какая из сторон может нарушать режим прекращения огня.
Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Нагорном Карабахе
Сергей Лавров, глава МИД России
Напомним, что 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о меморандуме, подписанным Москвой и Анкарой. По его словам, в документе идет речь о "совместной миротворческой миссии".
Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев.
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все