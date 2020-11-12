Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев

Глава МИД России рассказал об участии турецких военных в наблюдении за регионом.

Сергей Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев. Об этом глава внешнеполитического российского ведомства рассказал в интервью российским и иностранным журналистам.

Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены помещениями мониторингового центра РФ и Турции, которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник объяснил, что в центрах разместятся российские и турецкие наблюдатели. Он исключил возможность того, что военные Анкары будут работать в регионе на тех же основаниях, что и российские миротворцы. Он заметил, что Турция будет представлена сотрудниками, работающими стационарно, без выездных миссий.

Минобороны Турции: ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе.

Видео: МИД России