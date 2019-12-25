Минобороны Турции: ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе

Хулуси Акар снова заявил о размещении турецких миротворцев в Нагорном Карабахе.

Минобороны Турции убеждено, что Вооруженные силы страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе. Слова главы оборонного ведомства Хулуси Акара приводят журналисты CNN Turk. По словам чиновника, военные из Анкары совместно с российскими военнослужащими будут участвовать в наблюдении за регионом конфликта, несмотря на опровержения данной информации.

Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Напомним, что Баку, Ереван и Москва подписали трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. С 10 ноября в регионе полностью прекращаются военные действия. Ряд территорий переходит под контроль Азербайджана, а стороны обмениваются пленными. Вдоль линии соприкосновения ситуацию будут контролировать российские миротворцы. Они разместятся в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Эрдоган сообщил о создании турецко-российского центра в Нагорном Карабахе.

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