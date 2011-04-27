"Восток" получил контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 25 июня удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Ялта, размещенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что боевые задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики. пресс-служба Минобороны России

Российские войска освободили Дылеевку в ДНР.

Фото: Минобороны России