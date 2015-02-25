"Юг" успешно выполнил боевую задачу в новом регионе страны.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 24 июня наши бойцы освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Дылеевка находящийся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевые задачи успешно выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. пресс-служба Минобороны России

Известно, что "Юг" нанес поражение личному составу и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны противника, расположившихся в районах населенных пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр в ДНР. Враг лишился более 190 человек убитыми и ранеными, бронированного транспортера M1113 американского производства, а также станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четырех единиц автомобильной техники.

Пушилин: ВС РФ освободили населенные пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году.

Фото: Минобороны России