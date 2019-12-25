Минобороны Сербии подтвердило приостановку экспорта оружия по указанию Вучича

Белград начал выполнять указ Александра Вучича.

Министерство обороны Сербии публично подтвердило решение главы государства Александра Вучича о приостановке экспорта вооружения и военной техники, произведенных на территории республики. В официальном заявлении профильного ведомства, данная мера вводится властями согласно инструкциям президента. Шаги предполагают обязательное одобрение Совета национальной безопасности всех будущих оборонных поставок.

В дальнейшем для экспорта продукции оборонной промышленности потребуется не только согласование с профильными министерствами и агентствами, но и согласие Совета в соответствии со статьей 16, пунктом 4 закона об экспорте и импорте вооружения и военной техники. пресс-служба Минобороны Сербии

Днем ранее Александр Вучич сообщил, что Белград полностью прекратил экспорт боеприпасов. Далее вся произведенная продукция направляется исключительно на внутренние нужды армии. По его словам, экспорт таких категорий товаров будет возможен лишь в исключительных случаях и на основании специальных решений. Президент Сербии пояснил, что привычная практика, при которой разрешения выдавали лишь два министра, прекращается.

Напомним, что 23 июня пресс-бюро Службы внешней разведки России в связи с поставками сербских боеприпасов на украинскую территории уведомило общественность о том, что Белград прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции для киевского режима, а также наращивает поставки для ВСУ. Эксперты уточнили, что производимые на оборонных предприятиях Сербии снаряды, преимущественно необходимые для тяжелых дальнобойных систем, "отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки". Такие шаги позволяют чиновникам с Банковой улицы получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах западных государств. Преимущественно сборка и снаряжение боеприпасов организовано в Чехии и Болгарии.

При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России. пресс-бюро Служба внешней разведки России

Вучич заявил, что обсуждал информацию о поставках оружия Украине с Путиным.

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