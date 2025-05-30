Вучич заявил, что обсуждал информацию о поставках оружия Украине с Путиным

Глава Сербии оценил угрозу, о которой сообщила Служба внешней разведки России со стороны Белграда.

Сербский президент Александр Вучич заявил о том, что 9 мая обсуждал вместе с российским коллегой Владимиром Путиным информацию о поставках Белградом оружия Киеву. В настоящее время данным вопросом занимается совместная рабочая группа. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами, выступая в эфире Радио и телевидения Сербии.

Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты. Александр Вучич, глава Сербии

Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило в четверг, 29 мая, что по поступающей информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальными властями военному нейтралитету поставляют боеприпасы Вооруженным силам Украины. Эксперты подчеркнули, что прикрытием для таких антироссийских действий "служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић