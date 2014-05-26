Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию

В Сербии напомнили о курсе на евроинтеграцию страны.

Сербский президент Александр Вучич в ходе рабочего визита председателя Европейского совета Антониу Кошта заявил иностранному коллеге о том, что коллективный Брюссель недоволен его официальным визитом в Россию на 9 мая, однако вступление в Европейский союз - это путь и цель Белграда, который никогда не был под вопросом местных властей. Соответствующей информацией политик поделился со СМИ, выступая на пресс-конференции, проводимой по результатам встречи с Коштой.

Уверен, что в Европе будет понимание, прогресс, основанный на заслугах. Уверен, что вскоре получим "зеленый свет". Я везде и всегда говорил, что настоящее и будущее Сербии принадлежит членству в ЕС. Хорошо понимаю их претензии из-за того, что мы не ввели санкции против РФ. Александр Вучич, глава Сербии

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић