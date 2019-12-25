В Турции рассказали о подготовке С-400 к боевому дежурству

Хулуси Акар рассказал о проверке систем ПВО, закупленных у России.

В Турции рассказали о подготовке С-400 "Тайфун" к боевому дежурству. Журналисты Anadolu со ссылкой на главу Минобороны Хулуси Акара заявили, что ведомство продолжает проверку закупленной у России техники.

Мы продолжаем проверку и подготовку к постановке на боевое дежурство систем С-400, как и планировалось Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Чиновник уточнил, что Анкара планирует использовать С-400 также, как и некоторые страны-члены НАТО имеющиеся у них системы С-300. Напомним, что контракт Турции и России на поставку ПВО вызвал кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Проблемы начались в июле 2019 года. Американцы заявили, что если сделка состоится, то Белый дом откажет Турции в реализации комплексов Patriot, а также истребителей F-35. Стране также начали угрожать введением санкций в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы.

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